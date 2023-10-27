台東跨年晚會主辦單位27日公布邀請魏如萱參與演出。（相信音樂提供）

台東跨年晚會主辦單位今（27日）公布第二波卡司名單，包括剛完成北高雙蛋演唱會的超人氣樂團告五人，以及金曲歌后魏如萱和師弟Osean吳獻，將在「東漂去旅行」為主題的2024台東跨年演唱會，獻出台東跨年處女秀，12月31日晚間7點於台東市海濱公園登場。告五人第一次在台東參與跨年活動，將在「2024台東跨年晚會」負責開場，告五人說：「非常感謝大家的支持，節目會有新的編排，一定會唱的比平常多，希望在電視機螢幕前與現場的大家都能盡情搖擺。」

告五人前年曾在綠島「最美星空音樂會」演出，當時他們除了上台演唱，下了台還一起躺在草皮上欣賞其他組歌手的表演，看著星空、吹著微風，印象非常舒服深刻。走紅後，告五人幾乎都是在舞台陪歌迷跨年了，但他們說：「我們跑跑跳跳雖然辛勤，但看見在現場的觀眾站了一整天，只希望聽到好聽的音樂與想看的藝人，那份渴望我們都看在眼裡，我們會好好演出，陪伴大家，希望每年都跟聽眾一起跨年。」至於新年新計畫，告五人語露玄機，表示「宇宙的有趣」新世界巡迴演唱會，還會有更多新的場次。

魏如萱也是第一次在台東跨年演唱會表演，特地準備了多首膾炙人口的歌曲，讓大家可以跟她一起大合唱；還把正在籌備新專輯的師弟Osean吳獻帶來，Osean吳獻表示：「常常覺得讓音樂把我帶到一些意想不到的地方，是一件神奇的事，這是我第一次在台東表演、第一次在台東跨年，到時候專輯應該殺青了，希望能唱新歌給台東的歌迷。如果是這樣，台東就是我第一次唱新歌的地方。」

魏如萱工作不會帶兒子同行，收工後最想趕回家抱著兒子一起倒數。對於2024將至，魏如萱許願：「希望新的一年我的靈感可以源源不絕，寫出更多歌。」Osean吳獻則說：「希望專輯最後的樣貌跟我夢想中的是一樣的，我想帶上這些音樂到處玩，好好地跟大家分享，同時我也想放慢生活步調，嘗試更多我平常不會嘗試的事情。」