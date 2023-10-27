政府輔導農地上違章工廠轉型為全國特定工廠，至9月底已達8193家，但多數位於非都市土地上，尚需申請土地變更，可是申請率卻悽慘僅有5.5％。經濟部7月已祭出「用地計畫範本」與「優化特定工廠用地計畫審核作業工作指引」兩方式協助，盼提升地方政府審查速度與業者申報意願。

違章工廠轉型為特定工廠後，如屬非都土地仍需申請變更為特定目的事業用地。經濟部統計，全國特定工廠至9月底已有8193家，但其中 68％位於非都市土地，且高達99％工廠的廠地面積小於2公頃，也就是必須申請土地變更編定為特定目的事業用地。可是目前提送用地計畫者僅304件，送件率僅約5.52％，核定率約7.89％。

為此，經濟部於今年 7 月底公布用地計畫範本供業者參考，部分地方政府已要求業者以此範本配合修正補件，業者反映此範本有利送件意願。

另再借重國土計畫、工業區更新及都市計畫等領域專家學者經驗，完成「優化特定工廠用地計畫審核作業工作指引」研訂，提供各地方政府審查用地計畫人員有統一的指導性判斷標準。

經濟部部強調，此指引符合現行法規，並已涵括各地方政府審查重點，預期可提升地方審查速度，業者參考後也能提高用地計畫獲通過比率。