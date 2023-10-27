受惠於最近的Prime Day促銷檔期和加快配送速度，亞馬遜第三季業績表現強勁，該電商巨頭雖然預期這個每年最關鍵的年底節日購物旺季營收將實現增長，但其表現可能無法讓華爾街滿意。

亞馬遜第三季營收年增13%，報1430.8億美元，優於市場預期的1415.6億美元。淨利99億美元，合每股盈餘0.94美元，優於市場預期的0.58美元，並較去年同期的0.28美元成長逾2倍。

就主要部門來看，雲端部門第三季營收年增12%，為231億美元，大致符合市場預期（230.9億美元）。廣告部門營收年增26%，為121億美元，優於市場預期的116億美元。

亞馬遜正力圖守住其作為全球最大雲端供應商和線上零售商的地位。為了強化雲端運算業務，亞馬遜跟進競爭對手谷歌和微軟步伐，砸下了40億美元投資聊天機器人Claude母公司Anthropic，並推出了一個號稱已吸引數千用戶加入的AI服務。

此外，該電商巨頭亦重組配送網路，讓商品距離購物者更近，以加快履行訂單的速度，並降低成本。

但與此同時，亞馬遜仍然面臨諸多挑戰，例如家庭預算吃緊、企業雲端支出趨於保守，以及美國聯邦貿易委員會（FTC）9月提告，指控亞馬遜烘抬價格並壟斷市場。該公司已經對這些指控提出異議。

由於前景存在諸多不確定性，亞馬遜的本季展望未能給市場帶來驚喜。該公司預估第四季營收介於1600億～1670億美元，其中值為1635億美元，不及市場預期的1665.7億美元。該公司預期第四季淨利介於70億～110億元，市場預期為87.1美億元。

Hargreaves Lansdown股票分析師Sophie Lund-Yates表示，亞馬遜擴大旺季招工對非必需消費品支出而言是好兆頭。我們可能看到支出衝出最後一波，然後在來年大幅下滑，這是一個需要密切關注的風險。

至於備受關注的雲端運算部門AWS，執行長Andy Jassy在財報發布後的法說會上表示，AWS正在加快簽下新交易和完成交易，其中包括現有客戶大幅拓展業務合作，以及首次簽下的合作協議，「AWS的成長仍然很穩定」。亞馬遜也持續推進生成式AI業務，執行長表示，他看好未來幾年生成式AI將給AWS帶來數百億美元進帳。