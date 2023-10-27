【全程字幕】海大校長護駕？大學生提問賴清德兩度被打斷 侯友宜回應了 @ChinaTimes

民進黨總統參選人賴清德26日赴國立台灣海洋大學演講，有學生提問指賴回答問題態度是「得過且過」，海大校長許泰文立刻出面「護駕」，兩度打斷學生提問，賴清德緩頰稱學生有自己的想法，讓學生得以問完問題。對此國民黨總統參選人侯友宜表示，面對青年詢問都要用誠懇謙卑的態度來回應。侯也痛批，賴清德像國王的新衣一樣，一語就被道破。

侯友宜今於競選辦公室舉行住宅政策記者會，會後聯訪時被問及賴清德赴大學演講頻遭學生質疑，顯然已流失年輕選票，今日推出住宅政策是否為吸引年輕選票？侯表示，每個被青年詢問的問題，都要用誠懇謙卑的態度來做回應。

侯說，他記得有學生在問綠能、能源的問題，賴清德碰上能源，學生就是有這樣的質疑，所以這個質疑也是合理的，但賴清德像國王的新衣一樣，一語就被道破，因為賴清德到現在為止，對能源政策，尤其在對核電，一下說要緊急備用，一下子說非核家園又做不到，一下子到底核電用不用三心兩意不斷作轉彎。