以菜鳥總教練身分率領馬林魚打進季後賽，獲得外界肯定的修梅克（Skip Schumaker）在休賽季的進展看起來不太順利。根據《紐約郵報》海曼（Jon Heyman）報導，修梅克對於前任總管伍佩琴（Kim Ng）被迫下台感到不滿，也傳出正尋找新任總教練的教士，已經將修梅克列入補強雷達當中。

2021年起就擔任馬林魚總管的伍佩琴，成為大聯盟歷史上第1位女性GM，上任不到3年就把馬林魚打造成一支季後賽球隊，領導能力備受推崇。只是休賽季馬林魚打算另外聘請新任棒球營運總裁，不願成為二把手的伍佩琴選擇下台，隨後發出聲明表示離職的原因，是自己的想法沒有和老闆施曼（Bruce Sherman）達成一致。

教士選擇放走馬文（Bob Melvin），總教練職位出現空缺，報導指出教士考慮讓球員發展顧問施爾特（Mike Shildt）和板凳教練弗拉赫提（Ryan Flaherty）出任，也有意邀請修梅克回鍋。修梅克結束選手身分後，就是在教士開啟教練生涯，擔任一壘指導教練。

馬林魚前兩個賽季例行賽戰績都低於70勝，修梅克上任後取得重大突破，不但拿下5成勝率，還獲得了季後賽外卡席次。海曼轉述相關人士說法，馬林魚不太可能讓修梅克離開球隊。修梅克的合約將持續到明年賽季結束，2025年則是球團選擇權。