中租-KY 2023年第三季自結合併營收251.84億元，季增4.34％、年增12.89％，連2季改寫新高。歸屬母公司稅後淨利62.32億元，季增0.94％、年減11.09％，創同期次高、歷史第五高，每股盈餘約3.86元。

累計中租-KY前三季自結合併營收724.61億元，年增14.29％、創同期新高。歸屬母公司稅後淨利192.96億元、年減8.52％，每股盈餘11.6元，仍雙創同期次高。其中，台灣、中國大陸、東協地區獲利分別年減8.3％、0.7％及9.5％。

中租-KY表示，受持續升息及中國大陸經濟趨緩影響，使今年累計獲利較去年同期衰退。不過，第三季合併營收季增4.34％、連2季改寫新高，歸屬母公司稅後淨利季增0.94％。前三季合併營收逐季遞增，顯示業績動能持續。

中租-KY先前法說時說明，由於去年升息速度較快，利息費用成長速度大於利息收入，影響公司整體利差。不過，隨著升息已近尾聲，且目前新合約均已反映資金成本增加，預期利差會逐漸恢復先前水準。

中租-KY董事長陳鳳龍指出，由於中國大陸整體經濟回升速度遠低於市場預期，故將中國大陸今年應收款成長目標自10～15％降至5％、續朝達近10％目標努力，台灣及東協應收款成長目標則維持10～15％、15～20％不變。