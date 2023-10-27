民進黨立委趙天麟退選後，接棒人選引發各界關注，除了在地議員郭建盟、黃文益被點名參選外，高市鳳山區議員黃捷也傳可能空降角逐第六選區立委大位，郭建盟26日深夜在臉書發文「懇請其邁市長不要堅持空降」，且指高雄市長陳其邁封閉溝通管道，對此，陳其邁27日受訪時多次強調，「我不怕任何壓力，且會負責提出1個最好的候選人」。

郭建盟26日在臉書發出聲明表示，懇請其邁市長不要堅持空降，給長期在地深耕的人機會，讓建盟跟文益公開民調，並強調只要他輸了，願意當黃文益的總幹事，全心團結里長們攜手守護第六選區，團結拚勝選，他一讓再讓，已經找不到理由讓給空降。並在接受媒體訪問時指稱陳其邁封閉溝通的管道，喊話希望不要堅持空降。

對此，陳其邁回應，他擔任市長負責高雄市的選區，唯一的考量就是希望提名的人選可以幫總統大選加分，也可以替民進黨加分，這是他唯一的考量，其他的他都不做任何的考慮，必須提出一個有戰力而且能夠勝選的人選，他也不會有任何的壓力，這些壓力對他來講都沒有效。

媒體追問是否會再跟郭建盟、黃文益2位在地議員溝通？陳其邁表示，他們本來就一直持續溝通，中央黨部現正進行整體的選情評估、協商，這必須尊重中央黨部。他再強調1次，他不怕任何壓力，也會負責任提出1個對高雄市第六選區最好的候選人，其他的因素他都不在考量的範圍裡面，這種壓力他挺得住。

黃文益也發出最新聲明表示，他是在地深耕的議員，責任來了會勇於承擔，力拚勝選，但是，每席國會議員對台灣、綠營、高雄都是極其重要，立委是否過半影響著每位市民的未來，沒有比為高雄、為民進黨、為趙天麟委員守下這1席更重要的事，所以他決定競而不爭，避免黨內出現對立，不論誰出線，都是高雄隊，更是台灣隊，他全然尊重陳其邁市長、湧言會及黨中央共同決定的人選，並給予全力支持。