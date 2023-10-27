賴清德新北市競選總部位於板橋漢生東路。（王揚傑攝）

賴清德新北競總準備多款募款小物。（王揚傑攝）

新北競總備有多面標語手舉牌，邀請市民來打卡。（王揚傑攝）

民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部今（27）日上午舉行開箱記者會，公布發言人群陣容，由新北13位年輕議員組成發言人戰隊，板橋區議員戴瑋姍擔任召集人，集結鄭宇恩、張維倩、彭佳芸、廖宜琨、邱婷蔚、山田摩衣、李宇翔、翁震州、陳乃瑜、彭一書、黃淑君、顏蔚慈等議員，在新北市各區同步啟動輔選。

賴清德新北競選總部位於板橋區漢生東路，正對板橋大遠百，鄰近板橋車站。競總表示，盼藉由眾多人潮和便利的交通，打造兼具交誼功能與政見宣傳的據點。新北競總還備有多面標語手舉牌，邀請市民前來打卡，號召市民發揮社群力量來挺台灣；另有新北競總專屬的限量募款小物「挺台灣polo衫」，捐款500元即可兌換1件。

戴瑋姍表示，13位年輕議員來自不同的選區，擁有不同領域問政專業，在議會為市民把關，接任競總發言人後也將發揮專業，成為賴清德和12位立委候選人最具戰力的輔選團隊，扮演競選團隊與社會對話的最佳橋樑。

此外，賴清德新北競選總部成立大會將在11月4日下午3時在板橋第一運動場舉辦，邀請市民朋友一起參與，展現守護新北的決心，全力支持出身新北的賴清德，總統票、政黨票、立委票3票都投民主進步黨，延續本土執政與國會過半，讓新北成為守護台灣最重要的力量。