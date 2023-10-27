元智大學繼民國100年獲得節能標竿傑出獎後，參加112年經濟部節能標竿獎選拔，在教育業組榮獲唯一金獎殊榮，再次獲得全國大專院校第一名之節能殊榮，於節約能源、能源管理制度及推動實質節電作為具卓越績效。

元智大學表示，學校在100年成為全球第一所通過ISO 50001： 2011版國際驗證大專院校，111年持續推動通過新版ISO 50001：2018國際驗證，PDCA持續改善，近年節能成效豐碩，值得肯定。此外，98年通過ISO 14064-1： 2006版溫室氣體盤查驗證，111年持續推動通過新版ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查驗證，逐步規劃減碳路徑，歷年碳排削減率超過25％以上。

元智大學校長廖慶榮表示，近2年來，元智大學積極進行節能設備汰換，包含節能績效保證專案推動樓館照明設備汰換、戶外球場照明循環經濟租賃、無風管空調冷氣機汰換、教室空調系統改建、宿舍熱泵熱水更新、節能飲水機汰換等。創能／儲能系統建置，包含多面向1250.5kWp屋頂型太陽光電發電系統及30kWp自發自用太陽光電發電系統建置、57.6kWh儲能系統建置。此外，持續運作電力監控與能源管理系統、水資源管理系統、教室供電緩衝時間調整、能源基線數據分析、儲放電能量適時抑制超約用電。

廖慶榮說，元智大學111年度整體節能績效，包括節能總量93.7公秉油當量，減少CO2排放量485.4公噸，節約電力98萬度，降低能源使用成本275萬元，能源總節約率超過5％，節能績效卓著，具有強烈的指標性與示範效果，可帶動企業集團及各校系所重視節能改善議題，並響應政府推動節能減碳之政策。

經濟部節能標竿獎項為經濟部鼓勵公、民營企業及機構推動節約能源、建立能源查核及管理制度，以提升能源使用效率及抑低二氧化碳排放，特選拔並表揚節約能源績效卓越之公、民營企業及機構，藉由示範觀摩擴散節能成功經驗，全面帶動各界落實節能及淨零轉型。