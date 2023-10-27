彰化縣政府勞工處27日在彰化鐵路醫院舉辦徵才活動，蓁古早味祭出月薪6萬元的高薪徵才。（孫英哲攝）

彰化縣政府勞工處為協助求職、轉職的民眾儘速投入職場，今天在彰化鐵路醫院舉辦徵才活動，有10家廠商提供286個以上的工作機會，其中「蓁古早味」祭出月薪上看6萬元以上的高薪，徵求有經驗的烘焙師傅。

彰縣府勞工處就業服務科科長陳靖玟到場關心民眾求職情形，期待加碼徵才活動可提供求才求職媒合橋梁，共創雙贏。她表示，薪資是吸引人才重要條件之一，這次參與的徵才廠商以服務業為主，為招攬優秀人才，降低人員流動率，都在職務及薪資、福利等各方面提供優渥條件。

今天參與徵才的廠商有蓁古早味、史提克、全家、來來、金瑞瑩、勝隆纖維、斯巴克、彰化基督教醫院、慈生及宥安心等，其中蓁古早味更祭出上看6萬元月薪的高薪。

位於彰化市中正路一段的蓁古早味以現烤蛋糕聞名，是人氣排隊名店。業者說，這次要徵的是烘焙師傅，有興趣的民眾應徵後只要獲得該店師傅的認證合格，月薪即可達6萬元，甚至有可能更高。

這次小型徵才活動還聯合彰化縣銀髮人才服務據點共同舉辦，現場2名和美服務據點的銀髮學員提供手沖咖啡的服務。台灣大愛社會人文長照創新發展協會理事長林秀如說，2名學員以前都是家庭主婦，經專業課程訓習得手沖咖啡技能，可再重返職場。

勞工處指出，今年的徵才活動現場還有好康相送，來就送好禮，面試2家廠商還可免費兌換現沖手沖咖啡。相關徵才活動訊息可至縣府所設立的勞工處就業服務台洽詢，或撥打免付費專線0800529191，也可上網到縣府首頁中的活動快訊、台灣就業通等網站查詢。