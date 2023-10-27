美國國防部今天表示，駐伊拉克和敘利亞的美軍和盟軍本月遭「獲伊朗支持的民兵團體」攻擊至少16次，美國總統拜登隨後下令空襲敘利亞兩個設施。

路透社報導，拜登警告，若對方繼續攻擊，美國將採取進一步措施。

美軍在伊拉克和敘利亞過去一週遭遇十多次攻擊，華府懷疑是有伊朗撐腰的團體所為。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）、伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）都獲得伊朗支持。

法新社報導，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）告訴媒體，今天最新遇襲事件發生在伊拉克北部庫德族自治區，未造成人員傷亡，僅「對基礎設施造成一些輕微損壞」。

賴德表示，自本月17日以來，「美國和盟軍在伊拉克遭到至少12次攻擊，在敘利亞則有4次」。言中的盟軍是指對抗聖戰組織伊斯蘭國（IS）的國際聯盟。

賴德說，這些攻擊是透過「單向攻擊無人機和火箭」發動。賴德談到幕後黑手時說：「我們知道這些是獲伊朗支持的民兵團體所為，當然我們認為伊朗要對這些團體的作為負責。」

五角大廈表示，美國軍方今天在敘利亞東部空襲伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）及其支持團體所使用的兩個設施。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）聲明中表示：「這些精確自衛襲擊，是回應獲伊朗支持的民兵團體自10月17日開始對駐伊拉克和敘利亞的美國人員發動一系列持續且大多不成功的攻擊。」

白宮今天稍早表示，拜登已向伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）發出罕見訊息，警告德黑蘭當局不要鎖定中東的美國人員攻擊。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121027