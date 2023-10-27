王鴻薇昨日早上在質詢時間，向國安局、法務部遞交兩份爭議資料，希望法務部、國安局一周內遞交相關報告，鄭文燦報告提交給司法委員會，趙天麟報告則給司法和國防委員會。

這時鄭運鵬不滿舉手稱，他對鑑識、檢舉沒有意見，然後提馬文君委員嘗試轉移焦點，這明眼人都看的出鄭運鵬在護航鄭文燦。

林國春表示對鄭運鵬的護航和保證一直都沒有什麼信心，畢竟他也幫林智堅的論文掛保證沒有問題。

民眾現在好奇的點是，這影片到底是不是變造剪輯，並且到底是不是本人，鄭文燦是法院認證會去喝花酒的人，林國春也用專業刑鑑的角度表達，我認為其中一部影片是沒有什麼問題的。

林國春接著說，絕對支持鄭文燦捍衛清白，我的老師是李昌鈺博士，並且也在紐約、芝加哥、亞特蘭大、德州等美國大城市警察局擔任刑事工作實習員，也認識一些在美國專業的刑事鑑定工作者。

鄭文燦副院長現在要做的絕對不是告民眾，而是用證據捍衛清白，林國春公開呼籲，鄭文燦副院長，需要我幫忙介紹一些美國專業的刑事鑑定人員或是FBI嗎?我絕對願意幫鄭文燦副院長捍衛清白。