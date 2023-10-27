侯友宜質疑總統沒合怎談立委？ 柯文哲反酸：個人利益綁架全體利益

「藍白聯姻」卡關，在野整合進入政黨協商階段。國民黨總統參選人侯友宜強調，政黨協商是他說的算，若總統都沒辦法合作，怎麼可以奢談立委合作、聯合內閣？民眾黨總統參選人柯文哲今指出，這就是典型用個人的利益去綁架全體利益，並喊話要相信眾人的智慧超越個人的智慧。

針對侯友宜的說法，柯文哲今在聯合政府政策討論座談會後受訪表示，聯合政府或政黨合作有各個層面，可是當開始有人講說，如果總統沒有合作其他都不用談，這就是典型用個人的利益去綁架全體利益，他也相信侯友宜不會說，侯自己講的才算，他也很少講這種話，民眾黨都不要講話，只有一個人講話算？這也不太對，要相信眾人的智慧超越個人的智慧，這是政治信仰。

針對與國民黨合作，柯文哲說，如果兩個政黨，全部都相同，那就併成一個政黨就好了，所以一定有相同、有不相同的地方，合作不見得要在每一個項目都合作，民眾黨在立法院的做法，不同議案跟民進黨、國民黨、時力都有合作紀錄，這才是一個比較正確的態度，重點是是非對錯，而不是顏色、黨派。

柯文哲說，關於這個政黨協商，因為時間不多，當然幕僚現在都積極聯絡，希望最短時間內把問題解決掉，但是他知道有困難性，從來都沒有實驗過，這是第一次，凡是第一次都相當困難，希望柯文哲在台灣歷史上的功能是永遠給台灣帶來改變，也希望這個改變是朝好的方向進步，這是他個人對自己的期許。

不過，國民黨主席朱立倫也稱，不管是侯柯、柯侯就要同在一張選票上，總統不合作，選後怎麼會有聯合內閣？柯文哲也態度放軟表示，「既然合作我們當然會尊重國民黨方面的意見，選票上面要怎麼排，我覺得我就可以尊重國民黨的意見，畢竟如果要合作，也不可能片面決定全部」。

柯文哲認為，本來政黨有他的自主性，今天合作對他來講最大目標是贏得選舉、政黨輪替，他也要問國民黨，「你們的最大戰略目標是什麼，難道是贏過柯文哲嗎？然後失去總統選舉，這不會是你們的戰略目標吧」。他強調，先確定戰略在確定戰術，再確定戰鬥，他的戰略目標是贏得總統大選，拿到政黨輪替的目標，也希望國民黨用這個思維來決定戰術、戰鬥。

對於政黨協商是否有壓最後期限？柯文哲說，真正的deadline就是11月20日，因為11月20日就登記，之後就再也沒有辦法了，「我們常常是努力到最後一秒」，這也符合他外科急重症醫師的態度，做什麼事情也不會一開始說這沒有辦法、很困難、放棄，他最大優點是可以奮戰到最後一秒。

媒體再追問政黨協商何時開始？是否有斷點？柯文哲指出，政黨協商什麼時候開始？早就一直在進行了，什麼是deadline，11月20日，過了11月20日什麼都不用講了，但明白的講，越後面對他們來講也是越困難，總不能11日19日宣佈談判破裂，花一個晚上去找副總統，這一聽就知道不可能，還有不分區要發布，拍形象照也要時間，總不能拖到最後一秒才開始處理這些事情。

另外，國民黨基層認為柯文哲愛合不合，傷害國民黨格局，導致基層炸鍋。柯文哲說，於國民黨基層的抱怨，其實雙方都有支持者，對他來講只有一個原則，總要有一個公平的比賽規則，大家可以接受的比賽規則。

他舉例，有一天鴻海創辦人郭台銘來找我，就問郭這一句，「你都不知道比賽規則，你怎麼敢去參加比賽」，同樣的道理，自己也沒有說預設什麼立場，只要求一樣，比賽規則總是要讓雙方都可以接受，「你一個比賽規則，我一看就知道這個不公平，那有什麼好合作？」