根據日本官方統計，雖然已不包含鮮食在內，但飯店住宿費用大增43%，加上政府電力補助減少，東京物價10月還是上漲2.7%，漲幅比9月2.5%還要大。其中，服務項目價格上漲 2.1%，是除了消費稅增加的那年以外，1994年初以來最大。

彭博社指出，日本物價上漲程度可能比日本央行目前認為的更大。經濟專家指出，日本企業轉嫁給消費者所帶來的物價漲幅，遠超出預期，日本未來的通膨壓力，可能正在醞釀成形。

彭博社認為，通膨不易大降下，不少人臆測日本央行可能會改變YCC（公債殖利率曲線控制）政策。日本央行預估，物價上漲壓力將趨緩。事實上，不計入鮮食的日本9月CPI，僅年增2.8%，是一年多來第一次掉到3%以下。

至於不包括新鮮食品以及能源在內的消費者物價，則是上漲3.8%，較9月經修正後3.9%稍微下降，但還是高於市場普遍預估值3.7%，這表示東京10月的物價又回到高檔區。