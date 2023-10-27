畢書盡26日前往文化大學演出。（索尼音樂提供）

畢書盡26日前往文化大學演出。（索尼音樂提供）

畢書盡（Bii）日前宣布加盟索尼音樂，近期不僅積極籌備新作品，也獲邀不少演出，他昨（26日）前往文化大學參與校唱，也是Bii時隔將近一年，再次回到校園演出，一出場台下學生和粉絲的尖叫聲震耳欲聾，許久未出席公開活動的他，激動又興奮地說「今天好緊張」，還自爆「緊張到有的高音都在抖」，但依舊送上完美演出，讓粉絲忍不住頻頻追問「什麼時候要發專輯」，他釋放好消息說：「已經在籌備新歌了，請大家再等一下。」

Bii昨以黑白造型帥氣登場，一連送上〈Come back to me〉、〈逆時光的浪〉、〈我想你了〉和〈Love More〉等4首夯曲，全場立刻跟著音樂大合唱，氣氛嗨到最高點！好一陣子沒有和大家見面的Bii，前陣子在社群上發文預告即將有嶄新的開始，讓粉絲們都相當期待。時隔將近一年，Bii畢書盡再次踏進校園演出，他表示：「心情很開心，校園總是感受到學生們滿滿的熱情跟活力。」昨晚在文大的演出也不例外，不僅熟悉的感覺回來了，歌迷們的熱情支持也始終還在，讓Bii非常感動。

Bii因為很年輕就到台灣工作，沒有太多的校園生活回憶，唸書時印象最深刻的是常常會翹課去練團，笑說：「當時在我心中，練團比上課重要！」近日加盟新東家後，Bii校唱和各式演出邀約不斷，他仍努力地持續健身、維持好體態，也透露，會利用工作空檔開始嘗試一些過去不太會做的事情，「我一直以來都不太會跳舞的，最近去上了跳舞課，因為希望讓肢體協調性可以變得更好」，為了日後能呈現更精彩的演出做準備。

此外，他也繼續精進自己的音樂能力，除了進修唱歌功力之外，也跟不同的製作人一起寫歌、學習編曲，甚至首次嘗試跟瑞典製作人一起創作，充實的生活讓他直說：「是很棒的經驗！」開心預告目前正在籌備新歌，「希望能夠趕快帶給大家新的作品」。