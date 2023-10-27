10月份已進入綠鬣蜥的繁殖期，近期常有民眾在靠近水邊的草地或樹上發現綠鬣蜥的蹤跡，甚至看到體色鮮艷呈現橘紅色的繁殖期綠鬣蜥而驚呼連連，其實，綠鬣蜥是草食性動物，並不會主動傷害人，目前也沒有綠鬣蜥攻擊人的通報案件，民眾發現時毋需過度驚慌，看見綠鬣蜥出沒可通知環境管理單位或直接撥打1999處理。

有民眾在靠近水邊的草地或樹上發現綠鬣蜥的蹤跡。（圖／高雄市政府農業局）

綠鬣蜥非本土原生物種，早期因寵物市場需求引進臺灣，但因體長最長可達2公尺，不是每位飼主都能接受而可能發生棄養或是逃逸，我國又是適宜綠鬣蜥繁殖生長的環境，故近年造成野外群體大爆量，造成農業損失，或因挖土的習性可能損害河堤、破壞道路與橋墩等基礎設施，更有壓縮本土物種生存空間，影響生態平衡等危害。故政府已於109年公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，非經登記不可飼養、不可繁殖，違法飼養依野生動物保育法最高可罰5萬元，未經許可販賣綠鬣蜥最高可罰30萬元。政府並於110年全面禁止進口綠鬣蜥。

違法飼養綠鬣蜥依野生動物保育法最高可罰5萬元，未經許可販賣綠鬣蜥最高可罰30萬元。（圖／高雄市政府農業局）

高雄市政府農業局為了有效清除綠鬣蜥，除委託廠商即時處理民眾1999通報案件，針對綠鬣蜥出沒熱點另外委託專業團隊定點監控與定期巡查捕捉，同時鎖定以公園、學校為重點清除目標，攜手公園處、學校等場域管理機關加強除草，讓綠鬣蜥不易藏匿，以便專業團隊進場捕捉。今年到目前為止已移除超過5000隻左右。

私自釋放綠鬣蜥於野外，依野生動物保育法最高可處25萬元罰鍰，若有破壞生態系之虞者，處罰更可高達50萬至250萬元。（圖／高雄市政府農業局）

另高雄市政府農業局再次呼籲，綠鬣蜥已公告不得釋放，如果私自釋放綠鬣蜥於野外，依野生動物保育法最高可處25萬元罰鍰，若有破壞生態系之虞者，處罰更可高達50萬至250萬元，提醒民眾切勿以身試法，倘無意願繼續飼養綠鬣蜥，可向農業局尋求後續處理，千萬不要私自釋放，並歡迎民眾若發現於野外釋放綠鬣蜥的行為，主動向1999檢舉，全民共同為保護環境來努力。