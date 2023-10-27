五角大廈今天表示，在伊朗相關組織更頻繁發動襲擊之際，為加強美國人員的防空能力，已加派約900名美軍赴中東，有些已抵達，有些還在途中。

路透社報導，美國最新一波部隊派遣，與部署「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）和「愛國者」（Patriot）飛彈防空系統的計畫有關。

五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）告訴媒體，在以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）戰爭緊張情勢加劇之際，美國和聯軍上週在伊拉克遭受至少12次攻擊，在敘利亞遇襲4次。共有21名美軍受輕傷，其中絕大多數是頭部外傷。

自本月7日以巴衝突爆發以來，美國已向中東地區派遣軍艦和戰鬥機，包括兩艘航空母艦，以嚇阻伊朗及其撐腰的團體。美國增派中東地區的兵力數以千計。

賴德表示，今天稍早美軍在伊拉克再次成為攻擊目標，但對方未得逞。

賴德說：「有關聲稱動手（襲擊美國人員）的特定團體，在此我不會提供更多具體資訊，只能說我們知道這些團體與伊朗有聯繫。」

路透社本週報導，在疑似伊朗撐腰團體加強攻擊期間，美國軍方正採取新措施以保護在中東的部隊，若有必要，也不排除撤離軍眷的可能性。

官員表示，這些措施包括加強美國軍事巡邏、限制進出基地設施，以及加強情報蒐集，例如透過無人機和其他監視行動。

官員還說，美方也加強從警戒塔監控所屬軍事設施、鞏固基地入口的安全，並增強因應可能來襲的無人機、火箭和飛彈。

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今天告訴聯合國，以色列對哈瑪斯的報復行動若不結束，美國將「無法倖免於這場戰火」。

上週在葉門外海，一艘美國軍艦擊落葉門「青年運動」（Houthis）發射的4枚巡弋飛彈和十多架無人機。「青年運動」背後有伊朗支持。