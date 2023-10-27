法務部調查局傳出性侵疑雲，一名受訓女學員指控男學員性侵，對此，調查局今天（27日）表示，此事發生後，除將雙方進行隔離及保護措施，協助被害人報請檢警偵辦，另幹訓所同步展開行政調查，以釐清事實真相，維護被害人權益，若確有不法情事，將從速從嚴議處，決不寬貸。

調查局幹部訓練所10月間辦理年度參訪見學活動時，疑似發生受訓男學員對女學員涉及妨害性自主事件，據了解，被控的男學員則否認伸出狼爪，強調彼此是兩廂情願，合意發生性關 係。

調查局獲悉後，已協助女學員向新店警分局報案並完成通報，目前全案已由警方偵辦中，警方將依妨害性自主案件函送台北地檢署辦理，釐清真相。

調查局今表示，調查局知悉此事後，已於第一時間積極處理，除將當事人採取必要之隔離及保護措施外，亦立即報請檢警進行調查，調查局幹訓所同步展開行政調查，釐清事實真相，維護被害人權益，倘確有不法情事，將從速從嚴議處，決不寬貸。

調查局強調，調查局極為重視性別平等教育工作，將責由幹訓所密集利用教育訓練或舉辦會議場合，積極推動各項性平教育，期能內化為每位學員的正向品格，建立相互尊重，包容多元的性平觀念。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。