2000年成立的愛爾達科技，長期耕耘國際大型體育轉播，並與策略夥伴中華電信MOD，合力攜手轉播4屆夏季奧運、4屆世界盃足球賽、4屆亞運會等大型國際主流賽事，受到廣大用戶肯定，已成為台灣體育轉播界的指標性業者。

目前愛爾達公司主要營業產品包括：數位影音頻道經營及代理、數位影音內容製作及代理、數位影音串流服務提供及訂閱、轉授權數位影音內容等相關業務、新媒體影音廣告託播，與運動科技整合的相關影音專案等。

愛爾達除了在MOD上創造穩定的收入之外，也在社群互動媒體上累積超過200萬的粉絲群，結合雲端影音倉儲系統與具有大型國際體育賽事轉播經驗技術團隊，透過數位雲端在MOD、OTT等平台提供多螢一雲的收視管道服務，創造出1年4季例行性體育賽事轉播，包括美國職棒、美國職籃、中華職棒、BWF羽球賽、歐洲職業足球賽等，與影劇節目的穩定獲利貢獻，而大型賽事更刺激廣告及權利金等收入大增，帶動營運的攀升。

愛爾達2022年全年稅後淨利6114萬元，每股盈餘2.81元，今年上半年稅後淨利6052萬元，每股盈餘為2.77元，已接近去年全年水準。上半年WBC棒球經典賽與下半年杭州亞運的挹注下，前3季營收7.04億元，年增達55.13％。

公司表示，這以「數位雲端」產業申請台灣創新板上市，除了符合愛爾達新媒體數位影音的業務型態外，其營運模式也會隨著市埸技術環境的改變，不斷出現「營運創新」的狀態。如此一來，愛爾達未來將在數位雲端上，持續提供優質影音內容服務與訂閱，並可彰顯愛爾達科技在未來發展保有「可塑、創新」的機會。