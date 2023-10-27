南港分局員警深入中央研究院宣導反詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

詐騙案件層出不窮，高學歷的知識分子不代表就不會上當受騙，警方發現，許多詐騙被害人不乏學者專家們，認為他們可能是因沉浸在自己的領域，而與社會現實脫節，缺乏「識詐」觀念。

為了讓識詐從政府機關紮根做起，北市警南港分局本著行政一體原則，「預防為先、偵防並重、積極主動關懷政府機關員工、深耕警民互賴互信、激發民眾參與、強化識詐能力」的理念，結合中央研究院今年的兒童科普日暨院區開放日，共同辦理「識詐、反毒、婦幼安全及交通安全」等預防犯罪宣導活動。

南港分局舊莊派出所長林佑霖率員到場，以講述實際案例方式，提昇民眾預防犯罪知能，並透過深入淺出的問答與小朋友生動趣味的遊戲互動，達到寓教於樂、犯罪宣導最佳效果。

南港分局防詐宣導團隊藉由這次活動，讓參與師生、家長認識易發犯罪的誘因，強化犯罪預防觀念，並向下紮根深植學童心中，以增進自我防衛能力，建立預防犯罪的正確觀念。