上班族請假好難！1111人力銀行今（27）日公布「上班族請假為難調查」顯示，有52.8％表示臨時請假好難，逾半數擔心被貼黑標籤；6成7上班族曾因請假而遭主管情緒勒索或刁難、擋下，理由是部門人手不足（62.7％）、會加重同事工作量（49.3％）、主管個人好惡（45.1％）等。

萬一有緊急狀況，上班族必須「臨時請假」的難度門檻又有多高？調查指出，6.8％表示「完全不可能臨時請假」、10.5％「通常不會准假」及35.5％「有些困難」。進一步問及不敢臨時請假原因，有超過半數的人擔心被貼上黑標籤。

1111人力銀行表示，按勞基法第43條規定，員工如果有事必須「親自處理」，且「理由正當」，就有請事假的權利，雇主不可以任意拒絕，一年內合計不得超過14天，雇主可以不給付工資。近年有愈來愈多公司為了留住人才，祭出「不扣薪事假」的員工福利。

請假雖然是個人權益，但從本次調查可看出，有高達6成7的受訪者還是因為請假而被主管為難，甚至出現「有假請不得」的現象。

若要請休假長達兩周以上，根據調查有38.3％曾被主管情緒勒索勸退打消念頭，最常聽的說法是：等到進入淡季再請假（56.3％）、部門人手不足為何還要請（52.2％）、為何要請這麼久不能縮短時間嗎（40.5％）等。

打造幸福企業塑造健康職場，重視工作與生活平衡，已成為大型企業集團的徵才顯學，但是根據調查顯示，有78.9％上班族曾在休假期間被打擾，接到公司來電或簡訊詢問工作事宜，最多人採取的回應是「一定會回電或回簡訊」（52.7％），只回簡訊不接電話（17.8％）及選擇性接電話（16.3％）。

1111人力銀行表示，在部分歐洲國家，法令導入「離線權」（the right to disconnect）概念，讓員工下班，有權利關閉與工作有關的聯絡方式。但在實務上，國內有超過半數的上班族，因為責任使然，即使休假被打擾，也會主動回電或回覆簡訊。