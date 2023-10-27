昔酸「水準不高」今想找韓國瑜當副手 柯文哲笑回「這一句」

2024總統大選藍白整合陷僵局，前立委郭正亮爆，民眾黨總統參選人柯文哲內心最理想的副手人選是前高雄市長韓國瑜，但媒體人陳揮文卻指出，柯過去笑韓國瑜沒水準、沒讀書，還要找韓當副手？這是欺人太甚、吃人夠夠！希望韓粉能把眼睛睜大一點。柯文哲今受訪時大誇，「我覺得他進步太大了」，不需要抓住過去講的一句話，挑撥離間。

柯文哲在聯合政府政策討論座談會會後受訪，被問起陳揮文的評論，他說，第一點，每個階段有每個階段，「我最近跟韓國瑜見面一次，我滿驚訝的，我覺得他進步太大了」，一個很大理由是可能韓國瑜這四年來都在讀書，也沒事幹，都在讀書，到處跟人家聊天。他說，韓國瑜跟他講中美大事，「我嚇一跳，我說，哇你的視野怎麼突然變這麼寬廣。」

柯文哲強調，也不需要抓住過去講的一句話，挑撥離間，他跟韓國瑜交情還是很好，不管每個人交情立場怎麼樣，朋友就是朋友，「我有我立場、他有他立場，韓國瑜絕對不會現在跳出來說，「我支持柯文哲」，他也知道韓國瑜的立場，但交情還是有的。