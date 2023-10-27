金曲台語歌后詹雅雯罹患帕金森氏症等多病纏身，更因檢查出腦瘤三度入院動刀，雖日前宣布腫瘤已不用再開刀，無奈帕金森氏症惡化，一度拒絕再服用藥物的她，日前受訪時驚吐「出現失明狀況」，認為靠物拖著病體，這樣延續生命沒有意義，動念放棄治療的想法；她本周二（24日）晚間開直播跟粉絲互動，預告今天將宣布重要的事情，如今答案正式揭曉，她驚喜分享明年將在台北小巨蛋開唱，粉絲開心她回歸歌壇開唱，直誇醫療奇蹟。

此次演唱會將是她第六度站上台北小巨蛋演出，創下驚人紀錄。詹雅雯表示很感謝粉絲長期以來一直陪在身邊支持，這次在經歷過許多風風雨雨及許多傳聞，終於能再站在最愛的舞台上與歌迷近距離相見！詹雅雯更透露這次的舞台設計也會跟以往不一樣，能夠給歌迷近距離的驚喜，請大家期待。本次演唱會的名稱為「春分」，詹雅雯說道「春分」這個詞，有一種歷經寒冬過後，迎來春天重獲新生的感悟。也是她正在經歷的人生，在低潮之後，找到生命的意義就是不斷寫歌唱歌，把負面情緒轉化成旋律，帶給歌迷朋友正向的力量是最大的欣慰。

不僅是從自身現階段的體會出發，原來身體的病痛往往被心靈的恐懼給困住，她豁然明白了許多事情，對於每個身體的病痛都是在提醒心靈可以更鬆綁，而這個收穫讓她迫不及待想要趕緊跟歌迷分享。演唱會也將會把自己的意念與大自然的意境做結合，給歌迷不一樣的感受。《2024 詹雅雯＜春分＞巡迴演唱會》將於2024年1月20日在台北小巨蛋、2024年2月24日在高雄巨蛋舉行，門票將於11月1日開賣，購票洽寬宏售票，萊爾富、OK便利商店。