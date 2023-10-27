國民黨南投縣第2選區立委參選人游顥(右)與委任律師蘇文俊(左)共同出示控告蔡培慧等人證明。（曾雪蒨攝）

國民黨第2選區立委參選人游顥(右前)在律師(左前)與支持者27日在南投地檢署前高呼「南投只要乾淨選舉、不要抹黑惡質文化」口號。（曾雪蒨攝）

不忍了！國民黨第2選區立委參選人游顥，針對民進黨南投縣第2選區立委蔡培慧團隊多次在公開演說場合，毫無事證就惡意發言對他抹黑、抹紅，27日上午前往南投地檢署，按鈴控告蔡培慧等人「加重誹謗」、「意圖使人不當選」。

游顥指出，對手蔡培慧是現任立委並非初次參選，僅用「聽說」、「謠傳」且無事證情況下，多次且持續散播「游顥招待鄉親前往澳門接受落地招待」、「游顥選戰經費來自中國」等不實言論，將南投搞得烏煙瘴氣，無法縱容，團隊給其3天對外道歉機會，3天期限已過仍不見對手反省道歉，今天正式提告。

游顥痛批，日前蔡培慧女士在記者會中宣稱他號召鄉親前往澳門旅遊、接受落地接待行程，根本是「子虛烏有」、「憑空捏造」，要她提證據也拿不出任何事證；他並指對手競選團隊集集鎮競總主委陳昭煜日前也公開演講時說他競選經費來自中國，一再針對他進行重複抹黑、抹紅、仇中的慣用選舉手法，敗壞選風毫無底線。

游顥認為：「蔡培慧對自己的公開言論毫不負責，僅用1個『聽說』就在記者會上講得煞有其事，無查證也無事證，憑空捏造四處散播謠言，要求對手不要每次選舉都用同1招，把南投選風搞得烏煙瘴氣，他也呼籲對手陣營，若再有抹黑、抹紅等惡質選舉手段，將持續提告以維護南投乾淨選舉。

游顥委任律師蘇文俊指出，選舉應該是以政策討論作為吸引選民的1種正向循環，不能只憑聽「民眾說」，沒有任何事證就恣意抹黑，今天就是針對違反《刑法》第310條第1項「誹謗罪」，及《公職人員選舉罷免法》第104條第1項「傳播不實意圖使人不當選罪」提告，希望抹黑的惡質選舉文化不要站在民眾對立面，以實際提告行動，要求「還給南投1個乾淨的選舉空間。」

游顥在律師陪同下按鈴申告並向南投地檢署遞狀後，也在支持者陪同下在地檢署門口高呼「蔡培慧悖離民意、陳昭煜敗壞選風！」「南投只要乾淨選舉、不要抹黑惡質文化！」要求對手還給南投鄉親1個乾淨的選風。

針對游顥提告，立委蔡培慧回嗆「游顥跟馬文君是一丘之貉，馬文君提告他就跟著提告」，她請游顥提告之前請先把原文看清楚，「我們要求他針對澳門落地招要詳細解釋，他至今未解釋清楚」，她並表示，南投選風一直是以和為貴，「端正選風應該從游顥做起！」