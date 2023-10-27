香港中通社10月27日電 聯合國大會26日恢復召開關於巴以衝突的第十次緊急特別會議。預計會議將於27日表決約旦提交的決議草案。

聯合國安理會自上周起連續4個有關巴以衝突的決議草案未能通過。此次聯大緊急會議正是在這一背景下恢復召開的。

此次聯大緊急特別會議是在阿拉伯集團主席國約旦和伊斯蘭合作組織主席國毛里塔尼亞等國的要求下復會的。第78屆聯大主席弗朗西斯主持了當天的會議。

弗朗西斯當天在發言中表示，他對於一切針對平民的襲擊表示譴責。他敦促各會員國以本次會議為契機，不要再進一步煽動仇恨的火焰，並呼籲各國統一目標、一致行動，以拯救生命、結束暴力。

約旦副首相兼外交大臣薩法迪代表阿拉伯集團發言。他說，約旦代表阿拉伯國家提出的聯大決議草案尋求的目標跟聯合國創立的初衷是一致的：實現和平、遵守國際法。他呼籲聯合國會員國團結起來，致力於和平、正義，以及每一個巴勒斯坦兒童和每一個以色列兒童遠離戰爭和恐懼而生活的權利。

巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾表示，當前發生在加沙的不是戰爭，而是對巴勒斯坦所有人民的無差別攻擊。他表示巴勒斯坦人的權利被忽略太久。曼蘇爾說：“為什麼有人能

夠感受到以色列人的傷痛，卻幾乎感受不到巴勒斯坦人的傷痛呢？這到底怎麼了，是我們的信仰不對嗎，還是膚色不對嗎，是國籍不對嗎，還是我們的出身不對呢？”

以色列常駐聯合國代表埃爾丹強調，以方目標是完全摧毀哈馬斯的行動能力，將會動用一切手段完成這一目標，保障以色列人民的安全。

第十次聯大緊急特別會議於1997年4月召開，數次休會，上次復會是2018年6月。（完）