台北市議員林杏兒當選無效訴訟，因士林地檢署延遲1天上訴，致林女保住議員資格，引發軒然大波；對此，法務部要求各地檢署將來在處理類似案件都要注意上訴時效，並責由台灣高檢署要求包括士林地檢署在內的所轄地檢署，針對辦理選舉案件、上訴時效等問題於下周三（11月1日）前提出精進措施。

台高檢函文各地檢署，指出為避免檢察官就承辦案件逾期上訴，因程序遭法院判決駁回，請全盤檢視目前貴署辦理刑事、當選無效之訴等案件收受法院判決流程及精進措施，並於11月1日前傳送台高檢彙整。

法務部政務次長蔡碧仲日前說，對於士檢延遲上訴案件，士檢詳研判決後會做適當處置，法務部要求各地檢署將來在處理類似案件都要注意上訴時效，也會督請台高檢對於士檢案件詳細調查流程，避免類似情況再發生。

蔡碧仲說，發生遲延上訴的士檢，會在詳研判決後做適當處置，法務部要求各地檢署將來在處理類似案件都要注意上訴時效，也會督請台高檢對於士檢案件詳細調查流程，避免類似情況再發生。

士檢去年查出國民黨中常委蕭景田幫林杏兒賄選，依投票行賄罪起訴蕭景田等人，並針對當選人林杏兒，向法院提起當選無效之訴，但一審認為檢方舉證不足，駁回士檢起訴。

不過，高院接獲士檢上訴後，僅開庭1次，認為檢察官延誤上訴期間1天，逾上訴期，駁回檢方上訴確定，引發軒然大波。法務部指示台高檢要求士檢查明。