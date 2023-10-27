楊宗緯和蕭敬騰都選秀節目《超級星光大道》出道，當年在PK時唱功不分軒輊，為節目帶起一波高潮，也讓兩人還未出道就打響知名度，不過如今楊宗緯聲勢卻大不如蕭敬騰，掀起一波討論熱潮。

網友在PTT論壇以「為何楊宗緯沒蕭敬騰紅？」為題發文，指出當年在星光一班時，楊宗緯的歌唱實力明顯高過其他選手，甚至是能直接出道開演唱會等級，導致評審只能刁鑽的評出缺點，而蕭敬騰來節目踢館時，憑著爆發力勝出，歌唱實力可說是旗鼓相當，至於外貌則是未差太多，沒想到多年後，蕭敬騰紅到住豪宅，反觀楊宗緯幾乎要從台灣演藝圈消失，忍不住詢問：「楊宗緯為何會輸得這麼慘？到底問題出在哪」。

楊宗緯因為謊報年齡在節目中宣布退賽。（圖／中時資料照片）

楊宗緯所屬的《星光幫》曾紅極一時。（圖／中時資料照片）

對此，許多人紛紛指出：「偽造年齡、莫名消失、吵架，感覺是用負面操作炒熱度」、「歌路少，惹怒台灣演藝圈大老被封殺」、「實話就是人格特質差距，他這個詭異個性想紅根本太難」、「楊宗緯沒有快消失，只是他在台灣的曝光度不高，你也沒在關心而已」、「實力差不多的話剩下就是看臉」、「簽錯經紀人吧，記得滿瞎的」、「紅了拿翹啊，當時一直想紅簽給許安進，後面又擺爛跳槽」、「楊宗緯當年處理一些事跟台灣媒體結仇，現在回來沒好話」。