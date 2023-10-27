國道一號南向桃園內壢路段今天（27日）中午發生火燒車事故，一輛小客車因不明原因突冒煙起火，56歲陳姓駕駛發現後緊急停靠路肩、自行逃生，現場濃煙造成車流回堵3公里，現場於12時35分排除，全線恢復通車。

國道警方指出，今午11時42分，國道一號南向55.6公里內壢路段，陳姓男子駕駛小客車行駛途中，發現車輛不明原因冒煙，立刻將車輛停靠外側加速車道，整輛車陷入火舌、濃煙狂竄出。現場濃煙造成車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。

國道警方表示，現場無人受傷受困，警消於現場緊急滅火排除，詳細事故原因仍待進一步釐清。警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。