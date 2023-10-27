北市萬有公園「土地公廟」火警！黑煙竄天消防急救援 12:442023/10/27 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市萬有公園「土地宮廟」火警！黑煙竄天消防急救援。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市萬有公園「土地公廟」火警！黑煙竄天消防急救援 訂閱影音： 中時新聞網 台北市消防局今（27日）中午12時20分獲報，文山區景隆街萬有公園內的土地公廟發生火警，消防立即派遣人車前往搶救，現場為1層樓鐵皮建築物，宮廟用途，燒損雜物，燃燒面積約80平方公尺，所幸並無人員受困、傷亡，起火原因仍待進一步調查。 國1南下內壢段「火燒車」占加速道 後方回堵3K 男友年薪200萬「婚後堅決AA制」！行政妹不結了：配不上他 抓到了！突開車門害高雄老夫妻1死1傷 落跑司機落網身分曝光 #土地公廟 #北市 #消防 #文山區 #萬有公園 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市警再傳風紀案！警備隊員涉調包毒品 士林分局遭搜索 19:062023/10/30 社會 7旬獨居阿公跌倒哀號鄰居急報案 消防爬梯破窗救援 15:022023/10/30 社會 北市掀都更潮！ 平均基地面積破千坪創新高 19:372023/10/30 財經 海安萬聖節10萬人潮塞爆周邊交通 警方回應了 17:092023/10/30 生活 民間社團捐贈救災器材 助北市消防強化火災搶救效能 17:422023/10/30 社會 獨》81歲「盆栽爺爺」扛家計！萬華街頭賣花養癱瘓妻 淚謝：大家來捧場 18:512023/10/30 生活 淡水人口邁向20萬大關 新北市府：淡北道路明年1月動工 19:342023/10/30 生活 青年租金補貼加碼到7千元 新北市府：財務評估具可行性 13:112023/10/30 生活 應景萬聖節 桃園宣導消防奇招百出 11:512023/10/30 社會 議員考察大巨蛋 徐巧芯蹲捕、許淑華嫌休息室難掛褲子 15:592023/10/30 生活 未投保產品責任險業者大增 北市衛生局出手了 19:392023/10/30 生活 《國際金融》亞洲這明星國家轉淪外資提款機 上周狂賣12億美元 15:582023/10/30 財經 照護身心障礙 竹北市長為華光公益募款發聲 16:052023/10/30 生活 楊繡惠昔在秀場唱一首脫一件 全靠這招「胸前雄偉」 12:432023/10/30 娛樂 《外資》二線晶圓代工 瑞銀證看這時觸底回升 11:582023/10/30 財經 12歲男童罹肺癌晚期 3大生活習慣曝光 母親超自責 12:562023/10/30 健康 北市復康巴士駕駛不足、臨停難 預約熱門仍有80車閒置 16:172023/10/30 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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