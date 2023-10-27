北市萬有公園「土地公廟」火警！黑煙竄天消防急救援

台北市消防局今（27日）中午12時20分獲報，文山區景隆街萬有公園內的土地公廟發生火警，消防立即派遣人車前往搶救，現場為1層樓鐵皮建築物，宮廟用途，燒損雜物，燃燒面積約80平方公尺，所幸並無人員受困、傷亡，起火原因仍待進一步調查。