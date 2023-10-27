農業部2018年推動「化學農藥10年減半政策」，2027年將化學農藥使用量減半，但2017年至今每年化學農藥使用量無明顯變化，防檢署今年政策方向務實為「化學農藥風險10年減半」，2022年化學農藥風險值較基期年降低20％，未來持續以降低風險為目標推動精進措施。

防檢署表示，農業部於2018年推動化學農藥10年減半政策，一開始確實著重於「量的減少」，因此將目標訂2027年時將化學農藥有效成分年用量由基期年的9139公噸降為4570公噸。鑑於每種農藥風險均不同，防檢署為與國際接軌，將目標修正為「化學農藥風險十年減半」，著重於降低風險，預計至2027年時將化學農藥風險值減半。

防檢署說明，「化學農藥風險十年減半」的內涵，為把農藥依不同風險區分為4級，分別給予1、8、16、64權重分數，並加權計算整體農藥風險值，顯示2022年化學農藥風險比基期年降低20％。防檢署近日邀集植保領域學者、產業代表、消保與環保團體等召開專家會議，與會專家均認同將「化學農藥減半」政策方向修正為「化學農藥風險減半」，以降低風險為目標務實推動精進措施。

防檢署強調，政策執行迄今已有多項階段性成果，例如：推廣非化學農藥防治技術，在田區設置猛禽棲架，營造黑翅鳶棲息環境協助捕抓野鼠；利用燈光驅避技術防治荔枝細蛾，示範區產量增加2成，化學農藥減少7成，有助開拓外銷市場；也補助使用生物農藥，2022年用量較2017年增加逾1.02倍；2022年推動有機栽培1680公頃、減少化學農藥約30公噸；推動農藥購買實名制，陳報身分證字號比率已達100％。

防檢署表示，展望未來，將持續透過農藥分級管理與高風險農藥退場，以降低高風險化學農藥對人體健康與環境的危害風險，並推動植物診療師法立法，透過訂定專法及國家考試選才，提供植物健康診療服務及精準用藥，減少農民對化學農藥的依賴。