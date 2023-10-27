等12年！台北大巨蛋今開箱 蔣萬安感動高呼「這句」 @ChinaTimes

台北市長蔣萬安27日與副市長李四川、林奕華，以及市府局處官員們前往大巨蛋「開箱」。至於針對11月即將舉行兩場測試賽，遠雄集團副總經理楊舜欽透露，閉門測試賽部分將於11月14日舉辦；至於開放民眾索票免費入場的賽事，則將於18日登場，預計於11月上旬開放民眾登記索票。

台北大巨蛋將在下個月舉辦2場壓力測試賽，台北市長蔣萬安27日到大巨蛋開箱，視察球場設施改善情形，圖為大巨蛋現況。（趙雙傑攝）

台北大巨蛋將在下個月舉辦2場壓力測試賽，台北市長蔣萬安27日到大巨蛋開箱，視察球場設施改善情形，圖為忠孝東路四段連接大巨蛋的地下通廊。（趙雙傑攝）

台北大巨蛋將在下個月舉辦2場壓力測試賽，台北市長蔣萬安27日到大巨蛋開箱，視察球場設施改善情形，並在球場體驗揮棒。（趙雙傑攝）

楊舜欽受訪時表示，如同台北市長蔣萬安所說，大巨蛋在大聯盟專家勘查後，提出了33項建議改正項目，包含紅土、草皮、投手丘高度以及打者之眼等部分都已經做好修正，目前也符合國際賽事舉辦的相關規定。

台北大巨蛋將在下個月舉辦2場壓力測試賽，台北市長蔣萬安27日到大巨蛋開箱，視察球場設施改善情形，圖為大巨蛋內球員休息區。（趙雙傑攝）

至於針對較為爭議的座椅顏色部分，楊舜欽則表示，座椅的舒適度及顏色等都是在國外球場有相關前例，未來會在測試賽之後，視情況調整場地。「若真的在比賽中隊選手造成影響，在聽取球員反饋後，就會積極來進行改善。」

台北大巨蛋將在下個月舉辦2場壓力測試賽，台北市長蔣萬安27日到大巨蛋開箱，視察球場設施改善情形，圖為大巨蛋現況。（趙雙傑攝）

對於中外野大螢幕尺寸問題，楊舜欽表示，雖然螢幕是10多年前就設計成這樣，但直至目前為止，該塊螢幕仍是全台灣棒球場中最大的，實際看起來閱讀性或圖像顯示上都沒有什麼問題。楊舜欽直言，雖然在多樣性上可能有所不足，未來仍可以做適度調整，但由於球場都已經鋪設了人工草皮，要派遣大型吊車加裝或拆裝大螢幕都會有困難。

遠雄集團副總經理楊舜欽（圖）透露，閉門測試賽部分將於11月14日舉辦；至於開放民眾索票免費入場的賽事，則將於18日登場，預計於11月上旬開放民眾登記索票。（丁上程攝）

楊舜欽也透露，接下來會在11月14日舉行閉門比賽，18日舉辦開放民眾索票入場的測試賽，預計會開放1萬2千多個座位。

台北大巨蛋將在下個月舉辦2場壓力測試賽，台北市長蔣萬安（中）27日到大巨蛋開箱，視察球場設施改善情形，並到B1層觀眾席體驗。（趙雙傑攝）

台北大巨蛋將在下個月舉辦2場壓力測試賽，台北市長蔣萬安27日到大巨蛋開箱，視察球場設施改善情形，並在球場體驗揮棒。（趙雙傑攝）

而據了解，目前規畫閉門賽將邀請社會甲組成棒台北興富發棒球隊，及新北禾聯棒球隊到場；另開放索票入場的比賽，則是規畫亞錦賽中華代表隊與U23世界杯中華代表隊舉行對抗賽。