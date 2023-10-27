基隆市知名景點中正公園有一株被列管的波羅蜜樹，是學者胡適於70年前親手種下，相當茂盛。26日有一對黃姓兄弟，合作爬上樹摘了2顆帶回家，被路過民眾拍下貼上臉書社團質疑「偷摘」。據了解，該樹為市府列管老樹，因此摘取樹上果實視同竊取公物，警方昨日訊後，將2人依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

基隆有民眾26日在當地臉書社團「基隆人」貼文，質疑2名男子似乎有偷摘波羅蜜果實的疑慮，並說「這樣拔可以的嗎？」，只見貼出照片與影片中有2名男子光天化日下，爬上波羅蜜樹並摘取果實後騎車離去。

基隆市中正公園內有一顆波羅蜜樹是70年前由胡適親手栽種的老樹，目前由基隆市政府列管。樹幹有明顯告示牌，表明該樹為列管受保護樹木，也可以用智慧型手機掃QRCODE了解。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

由於該樹是列管老樹，基隆市警局第二分局信六路派出所副所長陳文宗表示，昨天一了解情形立即追查出2名男子身分，是一對年齡為63歲及58歲的黃姓兄弟，兩人共乘一輛機車到場，一人爬到樹上摘取後，再丟給在樹下的人接住後離去。

警方並通知2人到案說明，並帶回2顆波羅蜜，尚未食用，估計市值約800元。2人當下坦承有摘取波羅蜜果實，供稱因看長得很漂亮，以為是野生的，不知是「公物」，警方訊後依竊盜罪嫌函送基隆地方檢察署偵辦。

所長朱德旺表示，該波羅蜜屬基隆市政府都發處維管的公物，民眾私自摘取涉及竊盜罪。而樹前有掛告示牌，寫明為基隆市受保護樹木「波羅蜜」，編號20105，牌子並可掃描QRCODE有介紹，提醒民眾勿觸法。

市府產業發展處農漁管理科長周淑慧則表示，市府從2008年起列管珍貴老樹有65棵，後來有的因颱風、豪雨等因素傾倒，目前剩53棵，每年都有健檢維護，中正公園的波羅蜜也有改善其生長環境，結實累累。

有意思的是，這顆波羅蜜老樹的「來頭」還不小，是前中央研究院院長胡適在1953年1月10日時親手種植，據當地耆老指出，當年胡適與藝文界人士會談後參觀，但想不出準備什麼禮物，就親手種下了這棵波羅蜜，也沒想到70年後會衍生出「偷摘」事件。