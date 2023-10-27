●第三季財報

英特爾公布第三季營收年減8%，為142億美元。經調整後每股盈餘為41美分，遠優於分析師預估的22美分。

為了支持執行長基辛格（Pat Gelsinger）扭轉營運的計畫而在製造業務砸下的龐大投資，已經對英特爾的毛利率造成影響，其今年第二季毛利率約為35%，較2020年的逾60%大幅縮水。

第三季經調整後毛利率為45.8%，高於分析師預估的42.7%。

雖然英特爾在數據中心晶片市場面臨來自輝達（Nvidia）的巨大競爭壓力，但PC的衰退減緩，以及自家伺服器晶片業務持穩，使毛利率的增長超出預期。此前公司高層曾警告利潤可能要到明年才會顯著成長。

產業研究公司Canalys分析師表示，繼今年早些時候的2位數崩跌後，第三季全球PC出貨量跌幅估縮小至7%，且可望在年底備受期待的節日旺季重返成長。

包括PC業務在內的客戶部門營收年減3%，為79億美元。

當被問及路透報導輝達最快可能在2025年進軍PC晶片市場所可能帶來競爭壓力時，基辛格表示，我們不認為這些競爭有那麼大，倒是安謀（Arm）架構的PC晶片可能是我們代工業務的絕佳機會。

財務長David Zinsner則表示旗下可編程晶片業務營收可能在第四季放緩，明年有幾季也可能不會太好。

英特爾在本月早些時候表示擬剝離該業務，並推動IPO上市。

包括AI晶片在內的數據中心事業第三季營收下滑10%，為38億美元。但基辛格表示，對英特爾AI晶片「Gaudi」的興趣暴增，現在已經供不應求。

此外，基辛格表示，儘管以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯爆發軍事衝突，但英特爾在以色列的工廠沒有落下任何一項合約承諾。

●第四季展望

英特爾預估第四季經調整後營收介於146億～156億美元，遠優於分析師預估的143.5億美元。該公司預估第四季經調整後每股盈餘約44美分，亦超出分析師預估的32美分。

●台積電遭「逆襲」？

執行長基辛格在法說會上表示，英特爾的晶片代工業務已經有三家客戶，他預期到今年底，英特爾的先進製程「18A」就會拿下第四家客戶的代工業務，預計將在2024年底投產，「我們的18A製程現在已經有三家客戶，我們預期本季將再贏得至少一家客戶」。

他拒絕透露英特爾將為這些客戶生產多少晶片，僅表示第一家已經預付款項，而且是「非常重要的客戶」。

基辛格表示，後面兩家客戶也不小，但沒有第一家那麼大，基本上現在我們和代工界的「知名客戶們」都有接觸。他透露英特爾正在與6家新客戶就其先進封裝業務展開協商。

Forrester研究部門總監Glenn O'Donnell表示，英特爾的這些勝利是對全球最大晶圓代工廠台積電的「逆襲」。