國民黨總統參選人侯友宜高雄競選總部27日正式進駐國民黨高市黨部，前立法院長王金平、侯友宜哥哥侯明鋒等人均到場參加祈福儀式。針對目前藍白合進度為何？王金平表示，不清楚進度，但希望侯、柯互相尊重，理性探討所有可能面臨的問題。

針對媒體問及藍白合進度以及侯友宜已表示讓步，但柯文哲卻依然在對外放話一事，王金平指出，自己不太清楚藍白合的進度怎樣，但目前的狀況大概是國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲及侯友宜「可能他們3個人會進行所謂的政黨協商」。

王金平表示，希望侯友宜、柯文哲互相尊重，並且可以很理性地去探討雙方所有可能面臨的問題，這些問題如果都可以順利解決的話，就能進行最後政務的安排或者是合作的內涵，讓他們彼此之間，用最真誠的心去互相對待。

侯明鋒表示，對於藍白合他都尊重弟弟侯友宜的意見，他相信侯友宜一定以台灣人民的利益為第一優先，至於其他人的意見，他認為不在侯友宜的考慮範圍內，侯友宜的口號很簡單「以人民為天，以社區為重」，所以侯友宜最重要的就是讓人民走向更幸福、更安康、更安全的台灣社會。