台中榮總嘉義分院長陳正榮致詞表示，全棟274床，配備新穎智能設施。（廖素慧攝）

台中榮總嘉義分院長照大樓今天剪綵啟用，大廳有大型馬賽克壁畫，有人文氣息。（廖素慧攝）

斥資7.3億建造的台中榮總嘉義分院長照大樓27日啟用，由退輔會副主委吳志揚、台中榮總嘉義分院長陳正榮、嘉義市議長陳姿妏等人剪綵，內裝齊全新穎，有智能設施，陳正榮表示，這是嘉義市最大的護理之家，274床只剩10床。

陳正榮說，這棟長照大樓是嘉義市最大、最多床位的長照機構，2019年規畫，3年多施工，斥資7億3000多萬元，主建物地下1層、地上4層，並建置空橋，與原醫療大樓互通，共有274床，目前只剩10床。

陳正榮受訪時說，全國醫療體系目前面臨護理人員、照服人員不足的問題，台中榮總嘉義分院會持續增加公職人員，目前也與與護理學校長期合作，讓學生到院實習，培養未來加入職場的潛力，且退輔會有聯標機制，照服員全國統包，人力相對充足。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，台中榮總嘉義分院連年獲得國家品質標章（SNQ）肯定，是優質區域級教學醫院，急診、門診到各級長照據點、日照中心、還有新落成啟用的護理之家，從醫護到長照服務是無縫接軌，新大樓導入智能，有智能床墊等智能設施、藝文走廊，帶入人文關懷，有家的溫暖氣息。