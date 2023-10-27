良好的生活品質能帶來好心情，《旺好運》運勢專欄點名處女座、金牛座及天秤座非常注重生活品質，不會虧待自己。

▍第1名：處女座

處女座對於生活要求非常嚴苛，會不斷提升自己的能力，認為這樣才能有更好的生活品質，對他們來說是努力換來的回報。

▍第2名：金牛座

金牛座非常注重生活上的一切，雖然平時很勤儉持家，但認為既然要花錢就要買最好的，絕對不會虧待自己，很懂得享受生活。

▍第3名：天秤座

天秤座注重外貌，也很有儀式感，對於漂亮及舒適有一定的執著，認為不僅要活得好看，也要活得舒適又時髦。