蛋白質是身體很重要的三大營養素之一，不只提供身體能量所需，肌肉、骨骼、毛髮與組織修復，都需要蛋白質作為原料。營養師劉雅惠根據國人營養素參考攝取量指出，成人蛋白質建議量為1.1g/kg，一旦蛋白質攝取不夠，可能會出現免疫力下降、脾氣變差、肌肉無力、掉髮指甲斷、皮膚變差、睡眠品質不佳等症狀。

劉雅惠在其臉書粉專《營養師Emma》表示，根據第8版國人膳食營養素參考攝取量，成人每日蛋白質建議攝取量為每公斤體重1.1公克，若為70歲以上長者，每日蛋白質攝取量則為每公斤體重1.2公克。若蛋白質攝取不足，可能會出現以下6症狀。

1. 免疫力下降：免疫細胞主成分是蛋白質，人體缺乏蛋白質，免疫力就會下降，病菌就很容易入侵體內。

2. 脾氣差：人體的多巴胺跟血清素維持開心的情緒，一旦缺乏蛋白質，會使得神經傳導物不足，影響情緒波動，讓人變得憂鬱、焦躁。

3. 肌肉無力：肌肉是身體存蛋白質很重要的地方，缺乏蛋白質會讓肌肉被迫分解提供身體所需，造成肌力不夠，也是老年人容易罹患肌少症，因而跌倒的原因之一。

4. 掉髮、指甲斷裂：指甲、毛髮皆由蛋白質組成，一旦缺乏就會使頭髮容易脫落、變細或分岔，或是指甲變脆易斷裂。

5. 皮膚變差：甘胺酸、脯胺酸和羥脯胺酸是製造膠原蛋白的原料，若蛋白質攝取不足，沒有足夠原料可製造膠原蛋白，就會使肌膚失去彈性。

6.睡眠品質差：褪黑激素的原料是蛋白質中的色胺酸，蛋白質吃得少，睡眠品質也跟著下滑。