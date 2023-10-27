美國國際貿易委員會（ITC）今天裁定蘋果公司智慧手錶Apple Watch侵犯醫療技術公司Masimo的專利權，隨後發布一項命令，可能會禁止蘋果進口這些裝置。

路透社報導，美國國際貿易委員會維持法官今年1月的判決，判定蘋果（Apple）侵犯Masimo利用光感測技術測量血氧含量的專利權。

美國國際貿易委員會這項裁定不會立即生效，因為此案目前面臨總統審閱期和可能的上訴行動。

在進口禁令生效前，美國總統拜登政府將有60天的時間可依據政策考量，決定是否否決，但過去總統否決禁令的案例很少見。

在審閱期結束後，蘋果可以針對禁令向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。

蘋果發言人說：「Masimo錯誤地試圖利用美國國際貿易委員會來阻止數以百萬計美國消費者取得一款可能救命的產品，同時為自家抄襲蘋果的手錶開路。」

發言人還說：「雖然今天的裁定不會立即對Apple Watch的銷售產生影響，我們仍認為應該推翻這個裁定，並將繼續努力上訴。」

Masimo執行長凱亞尼（Joe Kiani）表示，這項裁定「傳達一個強而有力的訊息，那就是即便全球最大的公司，也不能凌駕於法律之上」。

美國國際貿易委員的裁定並未明指哪些型號的Apple Watch會受禁令影響。然而Masimo於2021年提出的訴訟曾指稱2020年Apple Watch Series 6侵犯專利。這是蘋果第一款配備血氧監測功能的智慧錶。

Masimo訴狀說，侵權的Apple Watch是在中國製造。蘋果之後已將部分Apple Watch的生產線轉到越南。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1121027