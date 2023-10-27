安全事務方面的消息人士說，以色列地面部隊攻入加薩地區，要面對的埋伏是巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）長達數百公里、深達80公尺的地道網絡。

一名曾被哈瑪斯俘虜、後來獲釋的人質說，加薩（Gaza）地道密如「蛛網」；一名專家甚至形容，比當年越共所使用的地道還複雜10倍。

路透社引述西方和中東國家的知情人士指出，哈瑪斯在加薩走廊和邊境地下使用各種不同功能的地道，包括攻擊、走私、儲藏和作戰地洞。

美國認為，以色列特種部隊既要打擊哈瑪斯武裝分子，同時又要避免被關押在地下的人質喪命，將是前所未有的挑戰。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指出，伊拉克打了9個月的仗才從極端組織「伊斯蘭國」（IS）手裡奪回大城摩蘇爾（Mosul），而以色列即將面對的挑戰或許更艱難，可能會遇到「很多簡易爆炸裝置、很多陷阱，會是一場很折磨人的行動」。

以色列為探測地道而砸下重本，例如部署「鐵牆」，即配備感應器的地下屏障，但一般認為哈瑪斯仍擁有能連通外界的可用地道。

加薩地區的哈瑪斯領袖辛瓦（Yehya Al-Sinwar）在2021年的以巴衝突後說：「他們開始聲稱摧毀100公里的哈瑪斯地道。我告訴大家，我們在加薩走廊的地道超過500公里。就算他們說得沒錯，也只摧毀了20%的地道。」

外界無法確認辛瓦的說法是否屬實，但許多安全分析師同意，儘管加薩走廊長約僅40公里、寬僅約10公里，但哈瑪斯地道估計綿延數百公里。

加薩地區的空路和海路完全受以色列掌控，長約72公里的陸地邊界中，有59公里與以色列接壤，另外13公里與埃及相鄰。在此情況下，地道成為哈瑪斯輸入武器、裝備和人力的少數管道之一。

哈瑪斯和其他巴勒斯坦組織向來對地道網絡守口如瓶，近期獲釋的85歲以色列人質利夫希茨（Yocheved Lifshitz）說：「看起來像蜘蛛網一樣，有非常非常多地道…我們在地下走了好幾公里。」

哈瑪斯認為，以色列軍方擁有空中和裝甲上的壓倒性優勢，但地道可迫使以軍移動到地下的狹窄空間內，讓哈瑪斯戰士占地利之便。

以色列軍方發言人今天說：「我不會多談地道有多長的問題，只能說很長，建在學校和住宅區下方。」

以色列的安全消息人士透露，就算以色列從空中猛炸，幾乎無損於哈瑪斯的地道設施。

以色列前准將阿維維（Amir Avivi）曾負責處理地道問題，他說：「雖然我們連日猛攻，（哈瑪斯）領導階層仍大致毫髮無傷，指揮和管控的能力、甚至是嘗試發動反擊的能力也未受損。」

他還說：「加薩地下40到50公尺深的地方有一整座城市。有地堡、總部和儲藏室，而且當然與上千枚火箭發射陣地相連。」也有人認為這座地下城深達80公尺。

一名來自以色列鄰國的安全消息人士說，哈瑪斯與埃及相通的地道仍在使用中，近日的供應鏈完全不受影響，涉及協助協調的網絡中有一些埃及軍官，但不清楚埃及軍方是否知情。

另兩名安全消息人士和埃及一名貿易商則說，埃及和加薩之間少數用於走私的地道直到近期都還在使用，但以色列與哈瑪斯開打後就幾乎停滯。埃及官方對此尚未回應。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1121027