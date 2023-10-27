金鐘獎導演何潤東新作在金門開鏡。（大川大立數位影音提供）

呈現台灣海島絕美風景的華語影集《不如海邊吹吹風》，27日於金門海福花園飯店舉辦開鏡儀式。（大川大立數位影音提供）

呈現台灣海島絕美風景的華語影集《不如海邊吹吹風》，27日於金門海福花園飯店舉辦開鏡儀式。該劇由金鐘獎導演何潤東執導，中影和大川大立出品，韓國CJ ENM HK、百聿數碼、滿滿額娛樂、華藝娛樂聯合出品，集結陳柏霖、郭雪芙、林柏叡、范文芳、洪慧芳、庹宗華、鄭家榆、馬念先、李之勤、蔡思韵、吳子霏、楊子儀、莊茜佳、王晴、陳曉蓁等跨亞洲實力派演員重磅演出，全劇融合金門當地特色和人文風情，打造專屬於台灣小人物的療癒系浪漫喜劇。這也是陳柏霖和郭雪芙繼影集《正義的算法》後再度合作。

近來首部劇情長片《噬慾》入選釜山亞洲內容暨電影市場展APM的導演何潤東表示：「這是我第一次來金門，要用充滿新鮮感的視角看金門，和我過往導的作品不同，《不如海邊吹吹風》是輕鬆療癒喜劇，希望讓大家在苦悶生活裡得到溫暖撫慰。」眾演員更是興奮地齊聲表示：「很期待可以在金門拍戲！」

由中影、大川大立、韓國CJENM Hong Kong （簡稱CJ ENM HK）攜手合製的首部華語影集《不如海邊吹吹風》，全劇靈感來自韓國CJ ENM 的IP《頂級巨星柳白》、《海岸村恰恰恰》與《我們的藍調時光》海島三部曲，由楊鴻志總監製，找來金獎導演何潤東執導，華語觀眾熟悉的兩大卡司陳柏霖和郭雪芙領銜主演。劇情藉由在海島生活的人物所遇到的人生課題，帶出角色間的情感糾葛與生活的酸甜苦澀，畫面結合金門特有的閩南式古厝與洋樓，絕美的高粱田與沙灘景色，更帶入充滿共鳴的華語懷舊金曲與家鄉手路菜，療癒感十足的輕鬆步調，打造專屬於台灣小島風情的浪漫喜劇。

開鏡儀式由大川大立數位影音總經理楊鴻志領軍，金獎導演何潤東率領演員群郭雪芙、林柏叡、洪慧芳、王晴出席，金門縣觀光處副處長董雲馨到場站台以表支持，希望透過不同視角呈現金門島民的生活型態，讓更多人認識金門。大川大立總經理楊鴻志也表示感謝：「感謝金門縣長陳福海的支持，相關部門全力協助劇組，讓拍攝完美呈現金門在地風光；也感謝金門酒廠等地方相關企業的幫助，以及華信航空的大力支持。在中影集團董事長郭台強與CJ ENM HK長達3年的跨國密切合作，《不如海邊吹吹風》今日終於順利開鏡！」

《不如海邊吹吹風》演員陣容堅強橫跨全亞洲，包含新加坡知名演員范文芳、入圍金馬影后的洪慧芳、香港演員蔡思韵，療癒的海島美景不只要觸動亞洲觀眾的心靈，透過韓國和台灣頂尖製作人才的合作，提高華語影集的製作品質，更預計進軍國際，讓全世界看見台灣和金門的美麗風景與人文底蘊。

郭雪芙在《不如海邊吹吹風》中飾演金門土生土長的民宿管家，她近來已在實境節目中「實習」完畢，表示拍戲感受完全不同，劇中和奶奶洪慧芳相依為命的她有股使命感，要讓民宿起死回生。當被問到再度與陳柏霖合作有何感想？郭雪芙笑說：「我們上一部劇是同行競爭的歡喜冤家，這次《不如海邊吹吹風》要演出深刻的愛情戲，我就是說服自己不是郭雪芙，全心全意投入在角色裡。」

而許久沒有和台灣觀眾見面的林柏叡，劇中飾演個性純樸善良的離島醫生，被問到要和一票前輩演員們對戲，他略顯緊張地表示：「兩年沒演出時裝劇，好在前輩們都相當友善，開拍前大家就已經先培養出好感情。」

去年以電影《花路阿朱媽》入圍金馬獎最佳女主角的新加坡演員洪慧芳，在劇中「升格」飾演郭雪芙的奶奶，將為此來台灣拍攝3個月，她相當興奮：「這是我第一次來台灣開工，也是我第一次來金門，更是我第一次嘗試台灣奶奶的造型，我有好多第一次都獻給這個劇組了！」本身是金門人的王晴，更是感動表示：「這是第一部描寫金門風情的台灣影集，劇本裡細膩描寫金門人的生活型態，還有小人物的許多情感，希望可以讓大家看到不一樣的金門。」