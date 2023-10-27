山富旅遊宣布與德國漢莎航空集團達成合作協議，成為台灣首家購買永續航空燃油（SAF）的旅行社，將有助於減少旅行的碳排放，對於旅遊業的永續轉型跨出重要一步。

SAF為不使用化石原料生產的航空燃料，可以由多種原料製成，其中包括生物原料和非生物原料，目前主要的SAF是由生物殘留餘物所生產，例如廢棄食用油。相對於傳統煤油，能夠減少高達80％的碳足跡。

德國漢莎集團表示，多年來一直積極參與SAF研究，建立了廣泛的全球合作夥伴網絡，目前也是全球5大SAF客戶之一。集團積極關注推動下一代永續航空燃油的引入，包括基於廢棄物材料、可再生電能（Power-to-Liquid, PtL）以及直接利用太陽光合成燃料（Sun-to-Liquid, StL）等，這些努力有助於實現更永續的飛行方式，也是漢莎集團永續發展策略的核心要素之一。

德國漢莎集團指出，SAF的使用被認為是實現更永續飛行的關鍵要素之一，非常高興能與山富旅遊攜手合作，共同致力於推動旅遊業的永續轉型，合作將有助於讓旅客更具綠色意識地享受旅遊體驗，同時也減少飛行對環境的不利影響。