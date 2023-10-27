外傳民眾黨不分區立委名單中驚見台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，遭質疑具有相關大陸幹部等背景，引起爭議。徐春鶯今發聲明強調，「我從未對媒體說過我是中國國家幹部、特殊工作、配車之類的話。」未曾在大陸加入共產黨、民革等任何政治黨派、團體，她強調，服務大陸配偶群體近20年，未曾涉入政治事務。

聲明指出，「本人徐春鶯，大學畢業分配到商業局工作，那時候的政策就是大學生擔任企業幹部，我從工會幹部到擔任人事科科長，當時企業規定，幹部公務外出都可以用企業車子接送。我從未對媒體說過我是中國國家幹部、特殊工作、配車之類的話。」

徐春鶯提及，2023年6月，他帶隊拜訪上海中山文化交流協會、民革上海市委，是因我們協會大陸地區的法律顧問是中山文化交流協會理事，民革黨員，和中山文化交流協會早有交往。

徐春鶯指出，這次拜會議題，包括大陸人士來台旅遊、探親因突發疾病在台灣的醫療大陸要給予承認給予報銷。大陸配偶取得台灣身份後，在註銷大陸戶籍的同時馬上給予辦理台胞證。陸配大陸通行證過期，在確定事實後給予其入境的安排。

徐春鶯強調，拜訪的民革是屬大陸八大民主黨派，我們想通過民革的政協委員提案給全國政協給予重視並得到解決。同樣問題，今年9月11日我隨中華兩岸婚姻家庭服務聯盟拜訪了大陸國台辦、民政部、全國台聯等相關單位也提出我們的訴求，希望通過各單位努力解決我們的問題。

徐春鶯鄭重指出，「本人專注協助解決兩岸婚姻事務，服務大陸配偶群體近20年，未曾涉入政治事務；本人未曾在大陸加入共產黨、民革等任何政治黨派、團體；本人從沒對媒體說過自己是中國國家幹部，工作性質特殊之類的話，在台灣只服務兩岸婚姻家庭，去大陸交流也只反映大陸配偶的民生問題；本人曾與大陸民革等有關單位交流座談，也曾與台灣海基會等單位交流座談，皆是為了溝通解決兩岸婚姻的權益問題，希望大陸配偶在大陸遇到的困難有多一些解決的渠道，不涉及政治。」