網路世界虛實難辨，詐騙集團潛藏其中不斷以各種名目行騙。日前一名金門男子在網路社群發現有美女發布「要看私密影片請＋1」訊息，在與對方聯繫傳送影片等鹹濕對話後遭截圖勒索，以5萬元私下和解後又遭歹徒以假法院判決書要賠30萬，一時「興起」的衝動卻造成金錢損失及心理創傷，後悔莫及。

據警方指出，居住金門縣金城鎮的A男，在IG社群發現1名暱稱「芷琳」的網友，發送要看「私密影片請＋1」訊息，一時「興起」就跟對方聯繫，對方將1段私密影片私訊給A先生後，立即表示對話已遭截圖蒐證，內容涉及散步猥褻影像刑責，要求A先生匯款新台幣20萬元和解，不然就要報警處理，雙方討價還價後，以5萬元達成協議。

A男以為將錢轉給對方後就已了事，孰知對方再以案件已遭法院判賠30萬元，並傳送虛假台中地方法院民事判決書影片內容給A男，要求再匯款賠償被害人，A男才發覺有異，與家人一同到金城分局查證，警方查出對方提供之帳號已有2位民眾報警諮詢，才驚覺被騙。

警方提醒，近期發現隨者民眾防詐意識提高，詐騙手法也有些許改變，民眾生活很常依賴網路，對於未曾謀面、認識不深的網友，一定要保持戒心，尤其牽涉金錢的事情更要提高警覺，小心謹慎，以免上當受騙。

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