儘管美國與中國之間，對北京主張的台灣和南海主權仍存有爭議，但兩國似乎正要重啟軍隊間的對話。

美聯社報導，美國今天證實，將指派負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia Carras）代表國防部出席本月底在北京舉行的香山論壇。

由中國國防部主辦的香山論壇，旨在討論安全合作，提升中國作為全球大國的地位，使中國成為與美國及其亞洲盟國，包括日本和韓國在內的競爭對手。

去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中國隨後凍結了美中間的軍事交流。

其中最引人注目的事件之一，即是美國今年2月擊落飛越北美的疑似中國間諜氣球後，中國國防部官員拒絕接聽美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）電話，此舉引發雙方重大外交危機，美中關係跌至歷史谷底。

美國國防部在聲明中表示，「對於有機會能在香山論壇與（中國人民解放軍）代表接觸表示歡迎，此舉有利確保開放和可靠的溝通管道，確保危機溝通，降低戰略和作戰風險，避免雙方發生誤解。 」

今天稍早，中國國防部發言人吳謙對記者表示：「中國高度重視開展中美兩軍之間的關係。」

吳謙表示：「在我們看來，參加交流人員的階級並不是最重要，重要的是交流內容。」一年一度的香山論壇定於10月29日至31日舉行。

於此同時，中國外交部長王毅已抵達華盛頓，展開為期3天的訪問行程，除了今晚與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤外，明天還將與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會談。

最近幾個月，美國高層官員多次前往中國訪問。布林肯6月在北京會見了中國國家主席習近平，這是兩國關係解凍的最新跡象。

中國拒絕重啟軍事溝通，將原因歸於華盛頓實施的制裁，包括拒絕前國防部長李尚福訪問美國。

然而，中國在24日宣布免除李尚福的國務委員兼國防部長職務，但沒有給出任何解釋或指定接替人選。

吳謙在回答記者關於李尚福被解職的問題時說：「我建議你多關注官方發布的訊息。」

前外交部長秦剛今年也被免職，並在同一天與李尚福同被免除國務委員職務，北京方面亦未解釋。

中國今天還發布了一段影片，稱中國海軍與美國強生號（USS Ralph Johnson）驅逐艦近距離接觸。影片指控強生號違反「國際海上避碰規則」、「海上意外相遇規則」、「中美海空相遇安全行為準則」規定，危及雙方一線人員和艦艇安全。

中國認為強生號在共軍桂林艦右側大角度轉向，突然加速穿越桂林艦艦首；同時指控強生號強行穿越共軍桂林艦和黃山艦的艦艇編隊。

吳謙表示：「美國一方面想危害中國的國家安全，一方面又想不受約束地挑釁滋擾。」他並說：「中國軍隊始終保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1121027