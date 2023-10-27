「猴子」下山道，市區街道當賽道！今天在網路社群瘋傳一段影片，有多輛汽、機車在新北市泰山區危險駕駛，競速、翹孤輪、甩尾、蛇行樣樣來，轄區警方林口分局表示，目前尚未接獲檢舉，但會依影片內容，通知駕駛人到案說明並依法開罰。

這段影片拍攝時間在25日晚間10時許，一群年輕人駕駛1台汽車、4部機車進入泰山區捷運公園旁的未開放道路，並在當中甩尾、蛇行、翹孤輪，還有人在旁錄影，將影像上傳到社群「社會事新聞影音」，引發熱議。

對此，林口分局警方表示，現場為重劃區尚待建設，並無住戶居民，也非一般道路，雖然尚未接獲檢舉，不過根據相關影像，已鎖定涉案車輛，將通知車主到案，並依道路交通管理處罰條例第43條舉發及公共危險罪偵辦。

刑責部分最重可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。危險駕駛行為則可處9萬以下罰鍰，當場禁止其駕駛及吊銷駕駛執照。警方呼籲，未開放道路地區勿擅自進入以免涉法，另應恪遵交通規則，警方將加強該區巡邏及請養護單位落實出入口之管制。