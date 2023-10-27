《飢餓遊戲》製作人廖述穎（中）兌現承諾跳澳門塔。（中視提供）

榮獲第58屆金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」的中視《飢餓遊戲》，頒獎前主持群就與製作人廖述穎打賭，若是節目拿下「人氣獎」，製作人就跳澳門塔，26日節目到澳門錄製7周年特別企劃，製作人兌現承諾，並同步在節目IG進行直播，在線人數竟超過2500人，直播過程製作人表情凝重，網友則紛紛留言打氣，「製作人看起來真的很怕，覺得不忍心」、「嘴唇都白了」，而精彩的跳塔畫面預計在11月播出。

本週日（29日）《飢餓遊戲》播出內容，邀來馮晨軒、夏語心、陳為民、Amanda、郭芝吟等藝人。當孫協志和陳為民同一隊進行遊戲，因為兩人年紀相加已經破百，不禁讓人對於兩人的行動力抱持懷疑，馮晨軒則發現「怎麼覺得為民哥這一組有點慢」，蔡黃汝跟峮峮一聽也有同感。

錄影時Amanda不斷擺出Model站姿，讓孫協志不解：「即使單身也不用那麼做作」，王仁甫則形容：「她這個應該就是求偶的pose，但男生看了其實會馬上轉頭走人。」眾人也趁機幫Amanda公開徵友，甚至主持群還想幫馮晨軒和Amanda牽紅線，節目瞬間變成戀愛交友節目。看到Amanda的Model站姿，峮峮和夏語心也被傳染不斷擺出各種pose，但王仁甫卻仍認為「都輸Amanda」，沒想到峮峮、夏語心輸人不輸陣，卯足全力抬高腿。

《飢餓遊戲》陳為民和峮峮「爺孫配」挑戰打陀螺。（中視提供）

玩遊戲藝人兩兩配對，陳為民跟峮峮一隊組成「爺孫配」，兩人體驗童玩打陀螺，才正要玩遊戲陳為民就突喊：「爺爺腰痛」，讓峮峮相當無奈，陳為民對自己的打陀螺技術很有自信，不料結果相當掉漆，讓隊友峮峮質疑：「不是說這關爺爺很會玩嗎」。「爺孫配」的爆笑互動就在本週日（10／29）晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔週六晚間8點中天娛樂台也有播出。