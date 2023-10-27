為使市民有安寧的居家環境，桃園警分局昨天（26日）晚間與環境保護局及桃園監理站合作，在桃園區介壽路建國國中前執行「靜桃專案」，攔查自小客車3輛、普重機16輛。有9輛（汽車1輛、普重機8輛）排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。

青溪所員警曾紹峻於勤務期間，在桃園區大業路一段攔查一輛明顯噪音超標的雙載機車，員警由車型、機車CC數，發現該輛機車懸掛其他車輛號牌，男騎士表示自己叫劉XX，因違規機車號牌被查扣，所以跟朋友借號牌懸掛。

員警發現男子與所稱生日等資料均不符，經詳細盤查，男子又稱自己叫林XX，但經查詢又不符，男子回頭看著女友問：「老婆怎麼辦？」員警詢問他是否遭通緝，勸他應勇於面對司法，男子的女友也勸他，最終男子表示自己姓張（24歲），因涉及3案詐欺被發布通緝中，因怕被關所以報假名，沒想到因為機車排氣管噪音問題的違規被逮，全案依法解送歸案。

桃園分局交通組組長林健祥特別提醒，市政府環境保護局已於112年9月22日正式公告「使用中機動車輛於本市各類噪音管制區內，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管，致妨害他人生活環境安寧之行為」。

即日起桃園市境內全天候不分時段，車輛行駛時未使用經認證合格排氣管，被稽查或檢舉妨害安寧，經查證屬實即可直接告發，處新臺幣3000元以上30000元以下罰鍰，未遵行者，按次處罰。警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，輔以聲音照相科技執法方式來遏止噪音擾民狀況，還靜於民。