民進黨立委洪申翰與彰化縣議員楊子賢、彰化縣環境保護聯盟及相關團體今向監察院遞交檢舉函，指出民間團體向彰化縣政府檢舉農地違章建築，但彰化縣政府卻多次將檢舉人個資違法提供給被檢舉人，導致檢舉人接到恐嚇與辱罵電話。洪申翰表示，希望監察院釐清說明相關保護檢舉人身份規定，讓彰化縣府依法行政，勿再耍無賴違法公開檢舉人個資。

洪申翰、楊子賢、彰化環境保護聯盟及相關團體今向監察院檢舉彰化縣政府知法犯法、曲解法規，造成民眾極大恐慌，希望監察院展開調查。個資多次遭公布的彰化縣環境保護聯盟也表示，不排除向彰化縣政府提告。

洪申翰說，2021年彰化縣政府就曾在函給「被檢舉人」的檢舉通知公文中，載明「彰化縣環境保護聯盟」為檢舉人，導致彰化環盟接到不明人士的辱罵電話，當時已請內政部要求彰化縣府改正。洪申翰表示直到近期，彰化縣府又將檢舉人名稱白紙黑字的寫在公文上寄給被檢舉人，再次發生環盟接到不明辱罵電話的情形。

洪申翰指出，他於本月23日在立法院質詢本案，內政部長林右昌也表示保護檢舉人資訊為基本，彰化縣政府已明顯違法，但彰化縣政府竟然口出狂言，認為社團法人不受個資法保障。

他痛批，彰化縣政府完全是死不認錯、無賴硬凹，更漠視〈違章建築管理辦法》第9條「人民檢舉違章建築，檢舉人姓名應予保密」的規定，就是為了保護檢舉人受到報復行為，及協助檢舉流程順暢運作。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，彰化縣政府已多次公開檢舉人身分，彰化環盟也因此接到騷擾、辱罵電話，對方甚至表示：「縣政府說如果不是你們檢舉，你們這樣逼，他們根本不會搞這些」，讓彰化環盟合理懷疑，彰化縣政府是刻意為之，把查辦處分的壓力推卸、轉嫁到環保團體身上。

吳慧君指出，《工廠管理輔導法》、〈違章建築處理辦法〉、〈彰化縣政府受理違章建築檢舉要點〉、《行政程序法》都明文規定應保密檢舉人身分。吳慧君也指出，彰化環盟的負責人、辦公室地址及電話都是公開資訊，檢舉人的身分曝光，將導致聯盟成員的生命安全暴露在遭受報復的威脅之中，因此吳慧君強調，除了向監察院檢舉，彰化環盟也不排除依照《刑法》第132條「洩漏秘密文書」提出告訴。

楊子賢表示，身為在地的民意代表，確實瞭解許多農地違章工廠的爭議，而其中最關鍵就在於縣府能否秉持依法行政的立場，檢舉人的個資保護，這是再簡單不過的作業標準，縱使縣府面對各方陳情壓力，也不該貿然洩漏個資，今天縣府擴大解釋個資意涵，明日縣府可能就會繼續亂搞，所以接下來將會要求縣府加強公務人員的法治教育、堅守行政作業的基本標準。

地球公民基金會專員黃子芸指出，他們於2019年和其他團體開發「農地違章工廠回報系統」，提供違法農地工廠附近居民安心的匿名檢舉管道，但基金會仍持續接到檢舉人身分遭洩漏的消息，甚至有檢舉人遭受暴力攻擊受傷。

黃子芸直言，這些狀況都顯示政府匿名檢舉機制有問題，應針對整個檢舉機制提出檢討與修正，各級政府既然透過具名檢舉的形式，來要求檢舉人具名負責、避免浮告濫告問題，就該負起保障檢舉人個資的責任，防止資料外洩導致檢舉人遭到挾怨報復。

洪申翰最後強調，農地違章建築的管理難度甚高，地方政府的量能不足，就需要熱心民眾的協助。如果因為個資可能外洩，導致民眾不敢檢舉，也不難懷疑彰化縣府刻意削弱「監督農地違章工廠」的力量，甚至有意圖包庇之嫌。