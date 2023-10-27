卡達今天以8名印度前海軍軍官替以色列刺探卡達潛艦計畫為由，判處他們死刑；印度政府對此判決「感到極度震驚」，並「正探詢一切可行的法律選項」。

卡達同時正在調解以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）之間的衝突。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，卡達尚未對此案發表公開聲明。卡達政府在協調以色列和哈瑪斯的談判中，扮演至關重要的角色，目的是確保哈瑪斯本月7日襲擊以色列時擄走的平民人質能夠獲釋。

一名瞭解此案的人士向金融時報證實，這8名印度人被控為以色列從事間諜活動；他們仍可對判決提出上訴。

這次判決可能會為在貿易上有牢固關係的印度和卡達帶來外交爭端。

印度外交部表示，他們「高度重視此案，一直在密切追蹤」。

印度外交部在聲明中說：「本部會持續提供一切領事和法律上的協助，並和卡達當局商討判決。」

據「世界反死刑聯盟」（World Coalition Against the Death Penalty）資料，卡達最後一次執行死刑是在2020年。

印度政府在聲明中表示，這8名印度人是於去年8月在卡達被拘留。

卡達和以色列並沒有正式關係，但卡達一直在協助以色列與哈瑪斯的談判，好讓平民人質獲釋。哈瑪斯當時在襲擊中抓走逾200人。

截至目前為止，有4名人質已經獲釋。

哈瑪斯政權辦公室設在卡達首都杜哈。卡達正努力促成一項讓哈瑪斯釋放所有平民人質的協議；不過，一名知情人士說，哈瑪斯希望以色列同意暫停轟炸，讓燃料和其他援助能進到被圍困的加薩（Gaza）。

以色列官方表示，哈瑪斯的攻擊造成超過1400人喪命。巴勒斯坦衛生官員則說，以色列回擊哈瑪斯，奪走加薩逾7000條人命。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1121027