國人財富底氣真的夠厚！中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布10月消費者信心指數(CCI)調查結果，總指數為69.06點，月升2.33點，且終結連2月下跌，調查的六項分項指標也全部上升，其中，投資股票時機本月上升幅度最多，單月上升4.66點 至49.56點。

10月消費者信心指數（CCI）的全面上揚，十分不符合近日台股連續震盪下跌、IMF估測台灣今年經濟成長率僅0.8 ％等悲觀情勢，中大台經中心執行長吳大任強調，此次調查結果有兩項因素牽動，一是問卷調查時點，在10／18～10／21期間，與晶圓大廠台積電第三季法說會重疊，會上釋出的「優於市場預期」訊息，帶給投資民眾對繼續投資股票有信心。

其次，吳大任指出，疫後內需消費強勁，民眾出國旅遊、高檔餐廰享用，日常生好比疫情時好太多，更為強化民眾的消費信心，尤其，台灣人普遍累積財富，包括家庭和個人的財富，這部份不等於日常、每月收入，因此和出口衰退、無薪假、裁員人數增加等負面經濟景氣，「感受大不同！」

國人財富豐厚的社會現象，吳大任以CCI分項指標「購買耐久性財」和「購買房地產時機」兩項指標為例，前者本月調查結果為111.0點，月升0.8點，後者本月調查結果為106.36點，月升0.66點，都可說是新青安專案帶動的房市鋼性需求，民眾就是認為，為了自住而買房，是有其必要，而且，民眾對台灣經濟前景是有信心的，「未來半年國內經濟景氣」分項指標本月調查結果為81.61點，月升1.61點，都是顯著的走升，「國外看台灣經濟，是有隔閡的！」